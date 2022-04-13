İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5934
  • EURO
    15,8248
  • ALTIN
    921.755
  • BIST100
    2463.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden ‘e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden ‘e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı, ‘e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında, “Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır” açıklamasında bulundu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 03:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 03:24
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden, yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, dün ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilerek, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

e-Devlet Kapısı'nın vatandaşlara yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmadığı, bu verileri tutan sistemlere erişim sağlayan bir kapı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanılarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşılmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarında tüm kurumlarımız iş birliği içinde faaliyet yürütmektedir."
  • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı
  • e-Devlet
  • sızıntı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.