Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.