Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum.' ifadesini kullandı.
- AA
Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.
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