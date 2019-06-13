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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cemil Meriç paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 'Birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum.' ifadesini kullandı.

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Altun, Twitter hesabından, "Ömrünü Türk irfanına adamış, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, meselelerini haykırmış, birbirinden değerli eserleriyle ilim ve kültür dünyamıza güç katmış Cemil Meriç üstadımızı vefatının 32. sene-i devriyesinde sevgi, saygı ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

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