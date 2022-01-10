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Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan bütün gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.' ifadesini kullandı.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 15:53 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:54
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Altun, Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında, Türkiye'nin güçlü demokrasisine hizmet etmek için işini büyük bir özveriyle gerçekleştiren, dezenformasyona karşı hakikatin yanında duran, birbirinden kıymetli meslektaşlarını ağırladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, mesajında, "Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan bütün gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile bir kez daha, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

  • Fahrettin Altun
  • 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun

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