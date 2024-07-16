Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı" panelinde konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan bu güven duygusuyla o gün (15 Temmuz) direndi. Milletimiz, karşısında kimin olduğunu da çok iyi biliyordu ve böylelikle bu direnişi gerçekleşebildi.

- 15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu. 15 Temmuz ruhunu yaşatıyoruz.

- Savunma sanayiinde atılım yaptık, terörü kaynağında kurutuyoruz

- Türkiye istikrarsızlık batağına sürüklenemez.

- 15 Temmuz sonrasında millet, devletine gerçek anlamda sahip çıktı. Devletin gerçek anlamda nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili olarak da iradesini çok açık bir şekilde ortaya koydu.

- Ülkemiz pandemi gibi sağlık krizlerine, tedarik zinciri gibi tehditlere zamanında müdahalede bulunabiliyorsa gerçekten bunda 15 Temmuz'da milletimizin lideriyle birlikte o asil direnişin büyük payı vardır.

- 15 Temmuz sonrasında elde edilen kazanımlarımız sayesinde geleceğe güvenle, kendinden emin ve umutla bakıyoruz.