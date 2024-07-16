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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu

'15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı' panelinde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu. 15 Temmuz ruhunu yaşatıyoruz.' dedi.

16 Temmuz 2024 Salı 11:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "15 Temmuz Milletin Zaferi Destanı" panelinde konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan bu güven duygusuyla o gün (15 Temmuz) direndi. Milletimiz, karşısında kimin olduğunu da çok iyi biliyordu ve böylelikle bu direnişi gerçekleşebildi.

- 15 Temmuz'da şanlı zafer ortaya koyuldu. 15 Temmuz ruhunu yaşatıyoruz.

- Savunma sanayiinde atılım yaptık, terörü kaynağında kurutuyoruz

- Türkiye istikrarsızlık batağına sürüklenemez.

- 15 Temmuz sonrasında millet, devletine gerçek anlamda sahip çıktı. Devletin gerçek anlamda nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili olarak da iradesini çok açık bir şekilde ortaya koydu.

- Ülkemiz pandemi gibi sağlık krizlerine, tedarik zinciri gibi tehditlere zamanında müdahalede bulunabiliyorsa gerçekten bunda 15 Temmuz'da milletimizin lideriyle birlikte o asil direnişin büyük payı vardır.

- 15 Temmuz sonrasında elde edilen kazanımlarımız sayesinde geleceğe güvenle, kendinden emin ve umutla bakıyoruz.

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