Altun, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik yaptığı İngilizce paylaşımda, İsrail'in Filistin mirasını Gazze'den silerek ve adeta bir kültürel soykırım gerçekleştirerek savaş suçlarına yenilerini eklediğini belirtti.

Arşivler, kütüphaneler, müzeler ve camilerin bir halkın ulusal belleğinin en masum ile değerli varlıkları arasında yer aldığını aktaran Altun, bu eserleri yok etmenin barbarlıktan başka bir şey olmadığını vurguladı.

İsrail yönetiminin, Filistinli sivilleri Gazze'den sürme niyetini açıkça beyan ettiğine işaret eden Altun, şunları kaydetti:

"Yürüttükleri soykırım ve savaş uygulamaları bizzat Filistin kimliğine ve kültürüne yöneliktir. Bu durum vicdanı olan herkes, özellikle de Batılı aydın kesim tarafından kabul edilemez bir durum olarak görülmelidir. İsrailli liderler şunu bilmelidir ki, Gazze'de Filistin'in kültürel mirasını ve anıtlarını yok ediyor olmalarına rağmen, Filistinlilerin egemenlik ve özgürlük arzularını öldüremeyecekler. İşgaller, katliamlar ve soykırım eylemleri işgal altındaki bu insanların ruhunu yıkamayacaktır. Bu 1967'den bu yana defalarca kanıtlanmıştır."

Altun, İsrail'in Filistin'de daha fazla yıkıma yol açmasını engellemek maksadıyla, uluslararası topluma sert adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Tüm tarafları insani yardım erişimini kolaylaştırmaya ve müzakere masasına dönmeye davet ediyoruz. Filistin'in egemenliği tanınmalı ve tesis edilmelidir. Uygulanabilir ve kalıcı tek çözüm budur." değerlendirmesinde bulundu.

