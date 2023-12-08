Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TRT World Forum 2023" programında konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Türkiye uluslararası kamuoyuna bilinç ihraç etti.

* Dezenformasyona karşı kamu politikası uyguladık.

* Dezenformasyon içeriklerini ifşa ettik.

* Yeni nesil demokrasi mücadelesi veriyoruz.

* İsrail, bugün bebeklerin, çocukların, kadınların ve mazlumların yanında Gazze'de, hakikati de katletmenin içerisindedir.

* Cumhurbaşkanımız, siyasete girdiği ilk yıllardan itibaren, dönemin antidemokratik, tek sesli ve vesayetçi medya düzenine karşı çok net bir başkaldırı ortaya koydu.

* Gerek konvansiyonel medya araçları, gerekse de dijital medya ortamları marifetiyle üretilen dezenformatif içerikleri doğru bilgilerle ve en etkili iletişim kanallarını kullanarak ifşa ettik.

* İsrail'in yüzlerce yalanını ifşa ettik.