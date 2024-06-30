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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

AA30 Haziran 2024 Pazar 15:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Haziran 2021'de imzalanan karar ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün, "Koruyucu Aile Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Her çocuğun sevgi dolu bir yuvada yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Koruyucu aileler, çocuklarımızın hayatlarına yeni umutlar ve güzel başlangıçlar katarak onlara sıcak bir aile ortamı sunmaktadır. Bu anlamlı günde, tüm koruyucu ailelerin özverisini en içten duygularımla takdir ediyor ve Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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