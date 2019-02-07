Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Foreign Policy listesi paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.
- AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı.
The @ForeignPolicy Global Thinkers list is (for lack of a better word) interesting.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 7 Şubat 2019
Since you guys set the bar so high, why not recognize someone with actual merit next time?#StandWithCookie pic.twitter.com/UXeMn4XhhC
Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.
Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.
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