İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2020 Pazartesi / 24 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8743
  • EURO
    9,3009
  • ALTIN
    486.219
  • BIST100
    1178.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''Oruç Reis'' paylaşımı
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ''Oruç Reis'' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin diplomatik çözüme bağlılığını sürdürdüğünü belirterek, 'Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 18:27 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:27
ABONE OL

Altun, Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in, rutin bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdeniz'e açılmasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Oruç Reis'in, Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde faaliyetlerini sürdüreceğini vurgulayan Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Mesajımız açık; Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor, Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak 'Benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir' diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz. Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'aşılmaz' denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.