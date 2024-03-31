Altun, sosyal medya hesabından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin yerel seçimler için sandık başına gittiğini hatırlatan Altun, "Tarih boyunca katılım oranının oldukça yüksek seyrettiği ülkemizde seçimler, adeta bir demokrasi bayramı havasında geçmiştir. Halkımızın yoğun teveccüh gösterdiği bu seçimlerin her biri ayrı öneme sahip olmuş; ülkemiz ve milletimiz için yeni imkan ve fırsatlara kapı aralamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yurt içi kamuoyunda olduğu gibi uluslararası kamuoyunda da yoğun bir ilgiyle takip edildiğine işaret eden Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak seçimlerin sıhhatli bir iletişim ve enformasyon ortamında geçmesi için yoğun gayret içindeyiz. Zira son yıllarda dünya çapındaki tecrübeler göstermiştir ki seçimler dezenformasyon faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı süreçlerin başında gelmektedir." ifadelerini kullandı.

- "GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR"



Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak içeriden ve dışarıdan yürütülen; seçim süreci öncesinde vatandaşlarımızın kararlarını etkilemeyi, seçim güvenliğine gölge düşürmeyi hatta kamuoyunu yanlış yönlendirerek oyların geçersiz sayılmasını hedefleyen dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dezenformasyonla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 31 Mart seçimleri için de gerekli bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Katılım oranlarıyla adeta bir demokrasi şöleni olan seçimlerimizin işleyişine ve güvenirliğine gölge düşürülmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Unutmayalım ki seçimlerde millet iradesinin tecellisi ancak sıhhatli enformasyon faaliyetliyle mümkündür. Bu sıhhatli iklimi bozacak her teşebbüs anında tespit edilecek ve hakikat tüm yönleriyle milletimizin dikkatine sunulacaktır."

İletişim Başkanlığı olarak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni takip etmek isteyen ulusal ile uluslararası basın mensuplarına yönelik Ankara ve İstanbul'da "Basın Merkezi" kurduklarını da aktaran Altun, "Basın merkezleri ile ulusal ve uluslararası basın mensuplarının seçime ilişkin gelişmeleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde takip etmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

