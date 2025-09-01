İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yeni adli yıl mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum.' dedi.

1 Eylül 2025 Pazartesi 14:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan yeni adli yıl mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, adaletin tesisi adına özveriyle görev yapan adalet teşkilatına sağlık ve başarılarla dolu bir sene temennisinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın ülkemiz, milletimiz, değerli yargı mensuplarımız ve kıymetli avukatlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün korunması ve adaletin tesisi adına mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm adalet teşkilatımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni ediyorum."
