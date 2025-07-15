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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '15 Temmuz, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain FETÖ darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin dirayeti ve cesareti ile bertaraf edildiği destansı bir direnişin adıdır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 12:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

"15 Temmuz, istiklalimize ve istikbalimize kasteden hain FETÖ darbe girişiminin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, aziz milletimizin dirayeti ve cesareti ile bertaraf edildiği destansı bir direnişin adıdır." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden sokaklara çıkan milyonlar, imanla yoğrulmuş bir milletin neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük bir kahramanlıkla canlarını hiçe sayan şehitlerimize ve gazilerimize vefa ve minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak ülkemiz ve milletimiz için görselerdi gurur duyacakları tarihi atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti meydanlara daveti ve 15 Temmuz darbe girişiminin engelleniş anından kesitlerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Videoda, şehitlere hitaben şunlar kaydedildi:

"Onlar görseydi (darbecilerin) hesap verdiklerini gurur duyardı. Onlar görseydi bugün Türkiye'nin her masada olduğunu gurur duyardı. Onlar görseydi TCG Anadolu'yu, KAAN'ı, Bayraktar'ı gurur duyardı. Onlar görseydi dünyanın dört bir yanında dalgalanan bayrağımızı gurur duyardı. Onlar görseydi Karabağ'ın işgalden kurtulduğunu gurur duyardı. Onlar görseydi kendi otomobilimizi dünya yollarında gurur duyardı. Onlar görselerdi milletin iradesinin hala dimdik ayakta olduğunu çok ama çok gurur duyarlardı."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran
  • 15 Temmuz
  • darbe

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