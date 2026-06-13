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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na destek: 86 milyonun kalbi sizlerle atacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yayımladığı video mesajda, milli futbolculara ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti. Duran, “86 milyonun kalbi sizlerle atacak” diyerek milli takıma olan güvenini vurguladı.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na destek: 86 milyonun kalbi sizlerle atacak
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İletişim Başkanı Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için video mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinden yöneticisine, malzemecisinden sağlık ekibine kadar her bir görevliyi canıgönülden selamladığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Sevgili futbolcu kardeşlerim, biz millet olarak futbolu çok seviyoruz. Futbol bizler için sokakta başlayan bir hayal, mahalle aralarında filizlenen bir tutku ve milyonları bir araya getiren büyük bir sevdadır. Bugün artık gelişmiş altyapılarımız, spor kulüplerimiz sayesinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce çocuğumuz futbol oynuyor, hayallerinin peşinden koşuyor. Tıpkı sizler gibi, bir gün ay-yıldızlı formayı giyebilmenin hayaliyle yanıp tutuşuyor."

"86 MİLYONUN KALBİ SİZLERLE ATACAK"

Burhanettin Duran, A Milli Futbol Takımı oyuncularına, "Sizler de bir zamanlar Lefter'lerin, Metin Oktay'ların, Baba Hakkı'ların giydiği formayı sırtınıza geçirmeyi, ülkenizi temsil etmeyi düşlediniz." şeklinde seslendiği mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Allah vergisi yetenekleriniz hem de çocukluğunuzdan bu yana ortaya koyduğunuz dirayetli çalışma ve azminizle bu onura eriştiniz. Tam 24 yıllık bir hasrete son vererek bu aziz milleti yeniden futbolun en büyük sahnesine, 2026 Dünya Kupası'na taşıdınız. Bu büyük sahneye uzanan yolda takım olarak gösterdiğiniz gayrete hepimiz şahidiz. Şimdi ise tüm dünyanın gözü önünde, bu başarıyı daha da ileriye taşıma zamanı. Turnuva boyunca elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza, bizleri gururlandıracağınıza ve hepsinden önemlisi ay-yıldızlı bayrağımızı layıkıyla temsil edeceğinize olan inancımız tam. 86 milyonun kalbi sizlerle atacak, milletimizin duaları sizinle olacak. Turnuvada elde edeceğiniz derece ne olursa olsun milletimizin sizleri gururla bağrına basacağından emin olun. Milli takımımızın yeteneklerine, takım ruhuna ve mücadele azmine sonuna kadar inanıyorum. Bu duygularla oyuncularımızın yanı sıra, teknik ekibimize, yöneticilerimize ve milli takıma emeği geçen tüm görevlilerimize gönülden başarılar diliyorum. Vurduğunuz gol, yolun sonu kupa olsun inşallah. Başarılarla dolu bir Dünya Kupası geçirmenizi diliyorum, Rabbim yolunuzu açık etsin."

  • Burhanettin Duran
  • A Milli Futbol Takımı
  • 2026 Dünya Kupası

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