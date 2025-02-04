Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"nda konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
* 6 Şubat, millet-devlet birlikteliği ve dayanışmasını ortaya koydu. 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi
* Deprem bölgesine son 2 yılda 2,6 trilyon liralık yatırım yapıldı. 201 bin 500 konut teslim edildi.
* Milletimiz Asrın Felaketi karşısında müessir cevaplar üretmiştir.
* 6 Şubat'ta dezenformasyona şahit olduk. Dezenformasyona karşı mücadelemizi afet sırasında da sürdürdük.