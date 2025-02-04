İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0244
  • EURO
    37,1608
  • ALTIN
    3258.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi

'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, '6 Şubat, millet-devlet birlikteliği ve dayanışmasını ortaya koydu. 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi.' dedi.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2025 Salı 10:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu"nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* 6 Şubat, millet-devlet birlikteliği ve dayanışmasını ortaya koydu. 6 Şubat'ta güçlü dayanışma sergilendi

* Deprem bölgesine son 2 yılda 2,6 trilyon liralık yatırım yapıldı. 201 bin 500 konut teslim edildi.

* Milletimiz Asrın Felaketi karşısında müessir cevaplar üretmiştir.

* 6 Şubat'ta dezenformasyona şahit olduk. Dezenformasyona karşı mücadelemizi afet sırasında da sürdürdük.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.