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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, ziyarete açıldığı Amasya'da ilgi görüyor

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, ziyarete açıldığı Amasya'da ilgi görüyor.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 17:25 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:25
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Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Yavuz Selim Meydanı'nda konuşlandırıldı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Dijital tırda, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Tırı ziyaret eden vatandaşlar, özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgisini çeken tırdaki yeşil perde deneyimi bölümünde, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğraf çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriyor.

Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hem elden teslim ediliyor hem de e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

Dijital tır, kentte 26 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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