14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da, kiliseler de dahil olmak üzere birçok yerde masum insanları hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyorum.Bu, tüm insanlığa yapılan bir saldırıydı. Her türlü terörizmle mücadele eden bir ülke olarak Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sabah Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirilmişti.

Şinhua ajansı, kilise ve otellerdeki patlamalarda 185 kişinin yaşamını yitirdiğini, 469 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Sabahki saldırıların ardından başkent Colombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında 7. patlama meydana gelmişti. 8. patlamanın ardından ise ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. En az ikisinin intihar saldırısı olduğu sanılan saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Mahkeme CHP´li İmamoğlu´nun veri kopyalanmasına ilişkin talimatı durdurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili açıklama

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

'Sri Lanka halkının acısını hissediyoruz'

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Terör örgütüne darbe! 9 tane daha imha edildi

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

Sebze meyve fiyatları ile ilgili önemli açıklama!

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

5 yıl önce böyleydi, şimdi ise...

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji

Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji
 

POPÜLER HABERLER

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

3 otel ve 3 kiliseye eş zamanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sri Lanka'daki patlamalar sonrası ilk görüntüler

Sri Lanka'daki patlamalar sonrası ilk görüntüler

Avukatlar artık 'Ödemezsen evine haciz gelecek' diyemeyecek

Avukatlar artık 'Ödemezsen evine haciz gelecek' diyemeyecek

Prens tarihe geçti

Prens tarihe geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA