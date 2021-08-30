Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramına özel “Zafer Türküsü”

Türkünün klibinde Gazi Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun ve Türk milletinin ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinden ve elde edilen zaferden görüntülere yer verildi. Klipte ayrıca Türk ordusunun bugün artan imkan ve kabiliyetleriyle ulaştığı güç ve milli savunma sanayisinin göz dolduran projelerinden görüntüler yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zafer Türküsü ve klibine ilişkin paylaşımında, "Dün Dumlupınar'da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye'mizin nişanesidir. Birlik olmadan dirlik olmaz. Birlik olmadan zaferler kazanılmaz. Haydi, bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım." ifadelerini kullandı.
Dün Dumlupınar'da bir zafere dönüşen bu birlik ruhu, bugün de yükselen Türkiye'mizin nişanesidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 30, 2021
Birlik olmadan dirlik olmaz.
Birlik olmadan zaferler kazanılmaz.
Haydi, "bu vatanın yolunda tek bir yürek olalım."#ZaferTürküsü #30Ağustos pic.twitter.com/7HDfkaazCc
Zafer Türküsünün sözleri şöyle:
Bu vatanın kutlu bir öyküsü var
Uğruna canlar veren yiğitler var
Kiminin eşi, kiminin kardeşi , kiminin evladı var
Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var
Dağlar gibi duralım
Irmak gibi coşalım
Bu vatanın uğrunda
Tek bir yürek olalım
Bu milletin köklü bir mazisi var
Her cephede şehidi, gazisi var
Her karış vatan toprağında ecdadın izleri var
Anlı şanlı onurlu yazılan, bir Zafer Destanı var
Dağlar gibi duralım
Irmak gibi coşalım
Bu vatanın yolunda
Tek bir yürek olalım