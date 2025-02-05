Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ''Asrın felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları'' kitabı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitapta devletin afet sonrası yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla toplumun her kesiminde gösterilen dayanışma, ayrıntılarıyla aktarılıyor.

Eserin, "Yıkım ve Yeniden Doğuş: Dünyayı Sarsan Afetlerin Haritası" başlıklı ilk bölümünde tarih boyunca dünya genelinde yaşanan büyük afetler ele alınarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri küresel perspektiften değerlendiriliyor.

Kitabın ikinci bölümü "Kahramanmaraş Depremleri: Asrın Felaketinin İzleri" başlığında ise depremlerin etkisi, detaylı veriler, infografikler ve görsellerle anlatılıyor.

Afet yönetiminde Türkiye'nin attığı önemli adımlara işaret edilen "Afet Yönetiminde Güçlü Bir Gelecek: Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli" başlıklı bölümde de hazırlanan stratejik planlar doğrultusunda yapılan saha çalışması, teknik inceleme, bilimsel toplantı ve çalıştaylar yer alıyor.

Kitabın "Türkiye Tek Yürek: Asrın Felaketine Karşı Ulusal ve Uluslararası Dayanışma" bölümünde, devletin ve toplumun seferberliğinin, aynı zamanda uluslararası yardımlaşmanın önemi vurgulanırken, "Türkiye'nin İnşa ve İhya Seferberliği" bölümünde afet sonrası sürdürülen yeniden yapılanma süreci, kamu güvenliği, sağlık, eğitim, barınma, sanayi, tarım, ekonomi, sosyal hizmetler, medya ve iletişim gibi geniş yelpazede mercek altına alınıyor.

Kitapta, bu süreçler, istatistikler, görseller ve resmi verilerle detaylandırarak kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

- "ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNİ BAŞLATTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim yazısında, 2024'ün içeride ve dışarıda önemli gelişmelerle karşı karşıya kalındığı ve birçok alanda farklı mücadelelerin sürdürüldüğü bir yıl olduğunu belirterek, "Türkiye'de ve dünyada yaşanan son derece kritik olaylara rağmen, uzun bir süre gündemimizin ilk sırasında 6 Şubat 2023'te gerçekleşen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler ve bu büyük afetten etkilenen vatandaşlarımız yer aldı." ifadesini kullandı.

Erdoğan yazısında, tarihte benzerine az rastlanır büyüklükte, 11 ili ve 14 milyonun üzerinde vatandaşı etkileyen, 50 binin üzerinde can kaybına ve 850 bin bağımsız birimin kullanılamaz hale gelmesine yol açan büyük afetin neden olduğu yıkımı tamir etmenin ve yaraları sarmanın kolay olmadığına dikkati çekti.

İlgili tüm kurumların deprem bölgelerinin yeniden inşası, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralarının sarılması için harekete geçirildiğinin altını çizen Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerin gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için ilk günden itibaren yılmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ettik." ifadesine yer verdi.

Asrın felaketinin ardından asrın inşa seferberliğinin başlatıldığını vurgulayan Erdoğan, 2024'te de imardan iskana, sanayiden tarıma, eğitimden ulaşıma, deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için inşa ve ihya çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

- "DEPREM BÖLGESİ, EN ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ GÜNDEMİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim yazısında, 2023 ve 2024'te bu amaçla toplam 2,6 trilyon lira, bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yapıldığına işaret etti.

Bu yılın bütçesinde de afet risklerinin azaltılması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak depreme dayanıklı şehirlerin inşası için toplam 584 milyar liranın ayrıldığını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız, depremden etkilenen 11 ilimizin bütünüyle ayağa kalkması, sorunlarının tamamen giderilmesi, tüm vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli, dayanıklı yuvalarına ve iş yerlerine kavuşmasıdır. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve çalışmalarımızı yoğun bir gayretle sürdürüyoruz. Deprem bölgesi, en önemli ve öncelikli gündemimiz olmaya 2025'te de devam edecek."

Erdoğan depremin yaşandığı andan bugüne milletin desteğini her daim arkalarında hissettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabının asrın felaketinin ardından geçen iki yıllık süreçte devletimizin depremden etkilenen 11 ilimizde gerçekleştirdiği inşa ve ihya faaliyetlerini gözler önüne sermesi ve kamuoyuna anlatması açısından önemli bir eser olduğuna inanıyorum."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yitirilen canlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, yaralanan vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir daha böyle afetler yaşanmaması temennisinde bulundu.

- "AFET İLETİŞİMİNİ STRATEJİK BİR ALAN OLARAK ELE ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından kitaba ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin asrın felaketine karşı asrın inşa seferberliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizen Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye İletişim Modeli'nin en kritik unsurlarından biri olan afet iletişimini stratejik bir alan olarak ele alıyor, kamuoyunun doğru ve etkin bilgilendirilmesi için risk yönetiminden kriz yönetimine, uluslararası iş birliklerinden akademik ve entelektüel çalışmalara kadar çok boyutlu bir yaklaşım benimsiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki yılda devletimizin afet bölgesinde yürüttüğü kapsamlı çalışmaları tüm boyutlarıyla ele aldığımız 'Asrın Felaketinin 2. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları' kitabını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."