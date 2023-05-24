Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ''Büyük Türkiye Vizyonu'' paneli

İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilatı Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Türkiye Yüzyılı'nda, Türk devletleri arasında ortak tarih, dil ve değerler temelinde birlikteliği teşvik etmek başta olmak üzere, ülkeler arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirme konuları ele alındı.

Panelde, 12 Kasım 2021'de İstanbul'da toplanan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde kabul edilen 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin, Türkiye Yüzyılı hedefinin ve 21. yüzyılı "Türk Asrı" haline getirme ülküsünün hayati parçalarından birini oluşturduğu vurgulandı.

İki oturumdan oluşan panelin ilk oturumu, "Türk Dünyasının 2040 Vizyonu: Ortak Gelecek, Ortak Ülkü" başlığı altında düzenlendi.

Moderatörlüğünü Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar'ın yaptığı oturumda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ainur Nogayeva ve TÜRKSOY Sibirya Uzmanı Dr. Timur Davletov konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Attar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin Türk dünyasına etkilerine ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dair değerlendirmeler yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ilişkiye değinen Attar, Türkiye-Azerbaycan arasındaki dayanışmanın sonucunda Karabağ zaferiyle sonuçlanmasında Türkistan coğrafyasına çok büyük etkisi olduğunu belirtti.

Devletlerin ve bilim insanlarının Türk dünyasına dair çalışmalarının önemine değinen Prof. Dr. Taşağıl ise bu kapsamdaki çalışmalarda gelinen noktanın heyecan verici olduğunu vurguladı. Her geçen gün Türk tarihinin eski ve yeni taraflarına dair yeni bilgilerin ortaya çıktığını belirten Taşağıl, bu bilgiler sayesinde Türk kültürünün her alanda çok daha zenginleştiğini söyledi.

Prof. Dr. Nogayeva da Türk Devletleri Teşkilatının geçmişten bugüne evrim geçirdiğine dikkat çekerek üye ülkelerin ortak noktalar üzerinden hareket etmesi gerektiğini belirtti.

TÜRKSOY Sibirya Uzmanı Dr. Davletov ise Türkiye'nin Türk dünyasında bir "rol modeli" olduğunu vurgulayarak savuma sanayisinde yakalamış olduğu yükselişin tüm devletler tarafından takdir görerek Türkiye Yüzyılı'nın gelişmesinde önemli bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Panelin ikinci oturumu ise "Ortak Gelecek İnşasında Kadim Geçmişin Kültürel Mirası" başlığı altında düzenlendi.

Moderatörlüğünü NTV Dış İlişkiler ve Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin yaptığı oturumda, Kırgızistan Yusuf Has Hacip Balasaguni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel, Azerbaycan Yazarlar Birliği Dış İlişkiler Sekreteri ve TÜRKSOY Yazarlar birliği Başkan Yardımcısı Salim Babullaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni nesile ortak tarihi mirası ve şuuru anlatabilmenin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Çorotegin, her milletin renklerini ve kültürel mirasını koruyarak dünyaya katkıda bulunabileceğini ifade etti. Hunlar ve diğer Türk devletlerinden başlayarak bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl önce bağımsızlığına kavuştuğunu hatırlatan Çorotegin, Sovyetler Birliği'nin dağılması ile özgürlüğüne kavuşan Türk devletlerine o dönemde ilk desteğin Türkiye'den gelmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Purtaş ise kültürel miras kavramının değerine işaret ederek, bu kavramın sürekli zenginleşen bir olgu olduğunu, Türk dünyasının da bu anlamda çok büyük bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etti. Türk devletlerinin uzun yıllar boyunca kendini Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi altında tanımladığını, bugünkü gelinen noktada Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında bir araya gelinmesinin çok önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yaptığı panel, oturumların tamamlanmasıyla sona erdi.