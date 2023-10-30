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Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlanması için İstanbul'un farklı noktalarında kurulan dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler, beşinci gününde de yoğun ilgi görüyor.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 21:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
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Etkinlikler kapsamında Beyoğlu Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi önüne kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla vatandaşlara geçmişten bugüne "Türkiye Yüzyılı" perspektifi sunuluyor.

İnteraktif ve üstün teknolojik deneyim sunan içerikler özellikle çocuklar ve gençler tarafından beğeniyle izleniyor.

Taksim Gezi Parkı'nın önüne kurulan alanda "Türkiye Yüzyılı" resmi logosundan esinlenilip hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel içerikler vatandaşların dikkatine sunuluyor.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda da Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin görseller dev ekranda vatandaşlarca izlendi.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen "Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi" de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Etkinlikler, 8 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

  • dijital sergi
  • 3D gösteri
  • Cumhuriyet 100 yıl
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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