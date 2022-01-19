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Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığından toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:43
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