Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katılacak, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'yi kabul edecek, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

KABİNENİN GÜNDEMİ YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında iç ve dış politikadaki sıcak başlıkları değerlendirmek üzere toplanacak. Toplantının gündeminde Gazze için sağlanan ateşkes, Terörsüz Türkiye adımları, zorunlu eğitimde 12 yılın kısaltılması düzenlemesi ve Gazze Görev Gücü konuları olacak.

GAZZE'DE ATEŞKES

Masada öncelikli başlık olarak Mısır'da imzalanan Gazze'deki ateşkesi garanti altına alan güvence belgesi var. Başkan Erdoğan toplantıda hem zirveyi hem de zirve marjında yaptığı ikili görüşmelerin yansımalarını bakanlarla değerlendirecek. Bu kapsamda Gazze'de ateşkesin kalıcılığının sağlanması, insani yardımların bölgeye girişi gibi başlıklarda Türkiye'nin atacağı adımlar kabinede değerlendirilecek.

GAZZE'DE GÖREV GÜCÜ

Gazze'ye ilişkin bir diğer husus ise insani yardım amaçlı görev gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin detaylar olacak. Görev gücüne hangi kurum ve kuruluşların katılacağı, Türkiye'nin görev gücündeki yeri de mercek altına alınacak. Öte yandan kabinede Gazze'nin yeniden imarı gibi geleceğe dönük adımlar hakkında da fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefine dönük çalışmalar da kabinenin yakın takibinde. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci ile Meclis komisyonunun saha temasları kabinede değerlendirilecek. Komisyon raporunun ardından yapılacak yasal düzenlemelerin çerçevesine dair istişareler de kabinede yapılacak.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dönük çalışmasını tamamladığını açıklamıştı. O çalışmaya dair sunumun kabinede yapılması bekleniyor. Zorunlu eğitimin kısalmasının eğitim camiasına, meslek öğrenimine ve istihdama etkilerinin yer alacağı sunum kabinede ele alınacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

1 Ekim'de yasama yılının başlamasının ardından Ankara'da bütçe hazırlığı da tamamlanmak üzere. 17 Ekim'den önce Meclis'e gönderilmesi gereken bütçeye dair değerlendirmeler de kabine toplantısında yapılacak. Öte yandan yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak tedbirler ile yurt genelindeki fahiş fiyat denetimleri hakkındaki çalışmalara da kabinede parantez açılacak.