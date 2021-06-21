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Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 15:31 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:31
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