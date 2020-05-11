11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:22 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:32

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi normalleşme takvimi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirecek. 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına karar verilecek.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında birinci esneme adımı bugün itibarıyla hayata geçirilirken, önümüzdeki süreçte atılacak adımlar Başkan Erdoğan başkanlığında bugün video konferans yöntemiyle toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ele alınacak. Toplantıda, önümüzdeki salı gününe denk gelen 19 Mayıs’ın nasıl kutlanacağı ve 24 şehirde uygulanacak olan cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağına 18 Mayıs ve 19 Mayıs’ın da dahil edilip edilmeyeceği netlik kazanacak.

Kabinenin bir diğer gündem maddesinin de çay toplama ve çay fiyatları konusunda olması bekleniyor. Çay toplamak için memleketlerine gitmek isteyen üreticilere belli şartlarda izin verileceği belirtiliyor. Yine turizm sezonunun ne zaman açılacağı konusunda hazırlıkların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Yardımlar konusunda Türkiye’ye ulaşan yeni talepler de değerlendirilecek. Kararlar Erdoğan’ın, Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurulacak.

(Akşam)