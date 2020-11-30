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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem yeni tedbirler

Günlük vaka ve hasta sayısındaki artış sonrası yeni tedbirler bugün kabinede masaya yatırılacak. Sağlık Bakanı Koca'nın, toplantıda iki haftalık kısıtlamalar sonrası vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan, yeni tedbirlerle ilgili sorulara ‘mecburuz' cevabını vermişti. Hafta sonu yasağının kapsamı genişletilebilir. Alınan kararları toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.

30 Kasım 2020 Pazartesi 08:52 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 08:58
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak yeni tedbirler olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, son iki haftadır, hafta sonları kısıtlı olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vaka sayılarının illere göre nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapması bekleniyor.

Bakan Koca’nın toplantıda, gönüllü koronavirüs aşısı vurulanlarla ilgili son rakamları da paylaşacağı aktarılırken, ayrıca, yerli aşıyla ilgili bilgilendirme yapacağı ifade ediliyor. Alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı toplantıda, özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerde şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı belirtiliyor.

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