11 Ağustos 2025 Pazartesi
  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! ''Terörsüz Türkiye'' masada
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! ''Terörsüz Türkiye'' masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son noktanın masaya yatırılması bekleniyor.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 08:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! ''Terörsüz Türkiye'' masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son noktanın masaya yatırılması bekleniyor. İstihbarat raporları ışığında silah bırakma sürecinde son durum ve Suriye'de gelişmeler ele alınacak.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Haseke'de düzenlediği konferans da Ankara'nın yakın takibinde.

Şam yönetimi o konferansı "Ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirip, SDG ile Fransa'da yapılması planlanan toplantıları iptal etmişti.

Suriye'de yaşanan bu gerilim, kabinenin gündeminde yer alacak.

Kabinede ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması, İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve orman yangınlarının görüşülmesi bekleniyor.

