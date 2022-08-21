İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı ve 'tahıl koridoru' görüşülecek. Ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da ele alınacak.

TRT Haber21 Ağustos 2022 Pazar 16:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz'deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yoğun gündemle toplanacak.

Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

Ekonomi gündemi de masada olacak

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.