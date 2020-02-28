Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı

27 Şubat 2020 Perşembe23:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde İblid'le ilgili olarak güvenlik zirvesi toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde İblid'le ilgili olarak güvenlik zirvesi toplandı. 2 saat süren güvenlik zirvesine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katıldığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı gerçekleştirmiştir. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir" denildi.

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