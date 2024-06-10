Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik zirve... İsrail'in katliamları ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini vurgulayan Erdoğan, kalıcı çözümün, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması olduğuna ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğine işaret etti.

Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da kaydetti.

"İKLİM ZİRVESİ'NE TÜRKİYE DESTEK VERECEK"



Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden dolayı Aliyev'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini aktardı.

Erdoğan zirvede, eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.