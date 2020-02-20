Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi nerede, nasıl girilir? Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor!

20 Şubat 2020 Perşembe 11:29 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:29

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi nerede, nasıl girilir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılıyor. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 20 Şubat Perşembe günü (bugün) açılacak. Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ NEREDE?

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin arazisinde inşa edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİNE NASIL GİRİLİR?

Kütüphaneyi kullanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, e-Devlet üzerinden üye olabilecek, yeni kimlik kartlarıyla giriş yapabilecek. Eski kimlik sahipleri ise kütüphaneye, kapıda alacakları geçici kart ile girebilecek. Yabancı uyruklular ise pasaportları karşılığında verilecek geçici giriş kartlarıyla kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

KÜTÜPHANEYE KOLAYCA VE HIZLA ERİŞİLEBİLECEK

Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek. Eski kimlik kartı sahipleri kütüphane giriş bankolarından "hızlı giriş kartı" alarak kütüphaneden yararlanabilecek. Henüz 15 yaşını doldurmamış kullanıcılar, kütüphane giriş bankolarından hızlı giriş kartı alarak turnikelerden geçebilecek.

Kütüphaneye üyelikler, e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Yabancı uyruklular da pasaportları karşılığında alacakları "geçici giriş kartlarıyla" kütüphane hizmetlerinden faydalanabilecek.

Araçlarıyla kütüphaneye giriş yapmak isteyen yeni ve eski kimlik sahibi kullanıcıların, kimlik ve araç ruhsatlarını ibraz etmeleri gerekecek. Türk kullanıcılar, e-Devlet üzerinden oluşturdukları hızlı giriş kartlarında bulunan QR kodunu araçtan inmeden görevli personele göstererek kütüphaneye giriş sağlayabilecek.

16 SÜTUNLU CİHANNÜMA SALONU'NDA "DÜNYA KİTAPLIĞI"

Tarihteki 16 Türk devletini temsilen 16 sütunun bulunduğu Cihannüma Salonu, 3 bin 500 metrekare alanda, 224 kişilik oturma kapasitesi ve 200 bin kitaptan oluşan koleksiyona sahip. Salonun kubbesinde, Alak suresinin "O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" şeklindeki 4. ve 5. ayetleri yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmayla Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin bulunduğu tüm ülkelerden getirilen, ilgili ülkenin kültür, tarih konularını içeren kitaplar, kütüphanenin Cihannüma Salonu'ndaki "Dünya Kitaplığı" kısmında sergilenecek.

Dünya Kitaplığı'nda, aralarında Özbekistan, Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus'un da bulunduğu bazı ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek teslim etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise özel temsilcisini göndererek, Fransa Milli Kütüphanesi ile ortak çalışmalar yapılabileceğini Türk yetkililere iletti.