Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı resmi törenlere ''sıfır hata'' prensibiyle hazırlanıyor

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde turkuaz renkli üniforma giyen tek askeri birlik olma özelliğini taşıyor.

Alay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen devlet törenlerinde görev alıyor.

- ALAYIN TARİHİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 18 Temmuz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan birlik, Ağustos 1920'de Muhafız Bölüğü, 16 Ekim 1920'de ise Muhafız Taburu haline getirildi.

Muhafız Taburu, Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı zamanlarında İkinci İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldı.

Katıldığı muharebelerde 22 şehit ve 69 gazi veren tabur, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Ankara'ya dönerek asli görevi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanını koruma görevine devam etti.

Tabur, 1 Haziran 1927'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Alayı haline getirildi ve 16 Mayıs 1953'te ise Riyaset-i Cumhur Muhafız Alayı yani bilinen haliyle Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı adını aldı.

- TÖRENLERE HAZIRLIK

AA ekibi, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı personelinin disiplin ve özveriyle gerçekleştirdiği tören hazırlık çalışmalarını görüntüledi.

Yapılacak her törenin hazırlığı kapsamında, ilk olarak törende görev alacak personel boy sırasına alınıyor. Boy sırası alındıktan sonra takımlar 3 mangalı, mangalar 9 tören personeli olacak şekilde kuruluş oluşturulmaya başlanıyor.

Kuruluş oluşturulduktan sonra tören tipine göre daha önceden hazırlanmış olan isim listesi şablonlarına isimler yazılıyor. Daha sonra kıyafet ve teçhizat kontrolüne geçiliyor.

Personelin tören öncesi kıyafet ve teçhizat kontrolünün yapılması şekil disiplini için büyük önem taşıyor. Manga ve takım komutanları, kendi kıyafetlerini giydikten ve kontrolünü yaptıktan sonra içtimaya çıkan personelin kıyafetini toplu şekilde kontrol ediyor.

Kıyafet kontrolü esnasında bütün ayrıntılar gözden geçiriliyor ve varsa belirlenen eksikler en kısa sürede giderilerek personel törene hazırlanıyor.

Hazırlığa ilişkin tüm aşamalar tamamlandıktan sonra personel tören safhasına geçiyor. Bu kapsamda, ilgili tören tipine göre "kusursuz" bir şekilde görev faaliyeti yerine getiriliyor.

- ALAY 22 ŞEHİT VERDİ

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Bölük Komutanı Üsteğmen Mehmet Dalkıran, 18 Temmuz 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Takımı olarak kurulan ve aynı yıl içerisinde tabur seviyesine yükseltilen Alay'a ilişkin şunları anlattı:

"1921 yılında Batı Cephesi muharebelerinde toplam 22 şehit vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı olarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Milli Savunma Bakanlığında ve Genelkurmay Başkanlığında resmi devlet törenlerini icra etmekteyiz. Aynı zamanda Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen diğer tören faaliyetlerini de sıfır hata prensibiyle icra etmekteyiz. Tören birliğinde aktif olarak Bando Komutanlığı ve Tören Tabur Komutanlığı personeli görev almaktadır. Alayımızın spor tesisleri oldukça geniş imkanlara sahip. Personelimizin törenlerde çok farklı hava şartlarında uzun süre ayakta kalması için fiziki yeterlilik ve dayanıklılıklarının üst düzeyde olması gerekiyor. Bunun için alayımızın spor tesislerinde her türlü hava şartlarında eğitimlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görev yapmaktan onur duyuyoruz."

- MİLLİ MARŞLARIN ORİJİNAL NOTALARI İLE ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Konser ve Tören Hizmet Ekip Komutanı Yüzbaşı Alper Topçu ise Bando Birliği'ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tören görevi bize iletildiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla milli marşların orijinal notalarını biz kendimiz alıyoruz. Milli marşların orijinal notalarını arkadaşlarımıza dağıtıyoruz, onlar bireysel çalışmalarını yapıp toplu müzik salonunda toplu halde çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaklaşık bir gün içerisinde notaları hazır hale getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıfır hata prensibiyle törenimizi icra ediyoruz. Ekibimiz 42 kişiden oluşuyor, üflemeli ve vurmalı çalgılar üzerine daha çok bakır nefesliler, kamışlı nefesliler ve vurmalı enstrümanlarımız var."

- TARİHİ SAYGI TAKIMI

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı içerisinde yer alan Tarihi Saygı Takımı da resmi törenlerde görev üstleniyor. Tarihi Saygı Bölüğünde Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldızın temsil ettiği, 16 Türk devletinin kıyafetlerini giyen askerler yer alıyor.

Tarihi Saygı Takımı, Cumhurbaşkanlığı tarafından yabancı devlet başkanlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen A tipi törenlerde ve ulusal bayramlarda görev üstleniyor.

Resmi törenlerde turkuaz üniforması ile ön plana çıkan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı personeli, uzun süren görevlerine karşın fiziki ve psikolojik eğitimlerine de aralıksız devam ediyor.

