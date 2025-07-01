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Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA1 Temmuz 2025 Salı 19:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının mesleğe alınma, giriş sınavı, yetiştirilme, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğüne atanma usul ve esasları, Cumhurbaşkanlığı Raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile diğer hususlar düzenlendi.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcısı olarak mesleğe alınacak ve Genel Sekreterlik hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesi amacıyla özel olarak yetiştirilecek bir kariyer meslek oluşturulması hedefleniyor.

Böylece söz konusu hizmetlerin, kurumsal aidiyetin sağlanması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesi suretiyle daha nitelikli bir biçimde yürütülmesi öngörülüyor.

Belirtilen hizmetlerin Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığından yetiştirilecek Cumhurbaşkanlığı Raportörleri eliyle yürütülmesi esas olmakla birlikte, diğer kamu kurumlarının kariyer mesleklerinde bulunan personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulacak olanların da Cumhurbaşkanlığı Raportörü olarak görevlendirilmesi uygulamasına devam edilebilecek.

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