Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde 7. yıl!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanının 24 Haziran 2018'de halk tarafından seçilmesiyle hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında çalışmalarını yedi yıldan beri yoğun tempoda sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te birinci turu yapılan ve halkın ilk kez doğrudan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiği seçimlerde oyların yüzde 52'sini alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü gereği, 27 Ağustos 2014'te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından, "Aşkımı, sevdamı, tutkumu, kavgamı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Yeniden görüşmek, yeniden kavuşmak umuduyla" diyerek partisinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı mazbatasını 28 Ağustos 2014'te alan ve TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine resmen başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak adlandırılacak başkanlık sistemine geçiş için çalışmalar yürüttü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek vermesinin ardından 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda, başkanlık sistemine geçilmesi, yüzde 51,4 oyla kabul edildi.

- ERDOĞAN YENİ SİSTEMİN İLK CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

16 Nisan'daki halk oylamasının ardından Anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının parti üyeliğinin önündeki engelin kaldırılmasıyla 2 Mayıs 2017'de AK Parti'ye yeniden üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine üye olmasıyla Türkiye'de 57 yıl sonra partili cumhurbaşkanlığı dönemi de tekrar başladı.

Erdoğan, 21 Mayıs 2017'deki AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde 1370 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday gösterildi ve AK Parti Genel Başkanlığı görevini Başbakan Binali Yıldırım'dan devraldı.

Türkiye, 24 Haziran 2018'de hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti.

Yüzde 52,38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni sistemde, bakanlık sayısı azaltıldı, bazı bakanlıklar birleştirildi, cumhurbaşkanlığına bağlı politika kurulları ve ofisler oluşturuldu.

- KOVİD-19 SÜRECİNDE YENİ SİSTEMİN FAYDALARI GÖRÜLDÜ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarının bertaraf edilmesine yönelik yürüttüğü harekatlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de kararlılıkla sürdü.

Daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sürecini yöneten Erdoğan, yeni sistemin hayata geçmesinden bir süre sonra başkomutan olarak Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarının düzenlenmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni sistemdeki görevinin üçüncü yılında Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 Salgını yaşandı. Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2020 günü Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak ilan ettiği Kovid-19 sürecini Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yönetti. Türkiye, salgına karşı hızlı tedbirler alınması ve salgınla mücadele sürecinde yeni sistemin faydalarını gördü.

- "ASRIN FELAKETİNİN" YARALARI SARILDI

Türkiye, 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

53 bin 735 kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde felaketin yaralarının sarılması için harekete geçen Türkiye, deprem bölgesinde altyapının ve kalıcı konutların inşası için seferberlik başlattı.

Bu kapsamda Haziran 2025 itibarıyla 250 bin konut hak sahiplerine teslim edilirken, yıl sonuna kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 452 bin 983'e ulaşması planlanıyor.

- AZERBAYCAN'A KARABAĞ ZAFERİ'NDE TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan 7 yılında NATO Zirvesi, BM Genel Kurulu, G20, D8, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve BRICS'in de aralarında bulunduğu uluslararası zirvelerde Türkiye'yi temsil etti.

Erdoğan, 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ topraklarının kurtarılması için Azerbaycan'a destek verdi. 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı mücadelesini uluslararası kamuoyuna duyurdu. 10 Kasım 2020'de savaşı bitiren anlaşmanın imzalanmasında pay sahibi oldu.

- UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA ARABULUCULUK ROLÜ

Dünyanın dört bir yanında yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında 20 Şubat 2022'de başlayan savaşın sona erdirilmesi için büyük çaba sarf etti.

Savaşın taraflarını pek çok kez müzakere masasında buluşturan, Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarını barış masasına getirmek için çaba gösteren Erdoğan, bu dönemde her iki ülke lideriyle de görüşebilen tek lider olarak ön plana çıktı.

Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile Karadeniz'de tahıl koridorunun inşa edilmesini sağlayan Erdoğan, küresel çapta yaşanabilecek gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinde de devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık 2024'te Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı.