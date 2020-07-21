21 Temmuz 2020 Salı 14:12 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 14:30

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Yeni sistemde yürütme, yasama ve yargı arasındaki ilişkileri netleştirdik"

"Her değişim gibi sistemin oturması vakit alacaktır"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu."

"Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu."



"Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz."

"Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır."

"Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk."