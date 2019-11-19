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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor

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İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...
 
- Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde Türkiye'nin tezlerini açıkça ifade edildi. Trump'la yapılan görüşmede ikili konular ele alındı. S-400'ler, F-35'ler açık ve samimi bir şekilde ele alınmıştır.
 
- Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile elde ettiği başarıyı karalama kampanyalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.
 
- 3-4 Aralık'ta NATO zirvesi gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız da katılacak. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği bir takım tespit, değerlendirmelerin olduğu bir ortama ciddi bir hazırlık yaparak gidilecek. NATO'nun 21. yüzyıldaki konumu, öncelikleri konusunda berraklığa ulaşmamız gerekiyor.  NATO zirvesinde önemli mesajlar verilecek.
 
- NATO zirvesi marjında bir 4'lü zirve yapılacak. Ön hazırlık toplantısını İstanbul'da yaptık.
 
- Barış Pınarı Harekatı'na atıf yaptım. Suriye Milli Ordusu ve bizim güvenlik ve istikrar çalışmalarına devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Süreç devam ediyor.
 
- 17 Ekim, 22 Ekim muhatapları ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gerekliliğini yerine getirmesi çağrılarını yineliyoruz.

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