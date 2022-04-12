İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6055
  • EURO
    15,8203
  • ALTIN
    922.078
  • BIST100
    2463.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sequi ile görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Sequi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi ile bir araya geldi.

AA12 Nisan 2022 Salı 21:04 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 21:05
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Ukrayna'daki savaşta yaşanan son gelişmelerin gündeme geldiği görüşmede, savaşın gıda güvenliği, enerji güvenliği ve küresel ekonomiye olan yansımaları değerlendirildi, Ukraynalı mülteci sayısının artmasından duyulan endişe dile getirildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki köklü ilişkilere vurgu yapılan görüşmede, ikili ticaretin hacminin kısa sürede 30 milyar dolar hedefine ulaşması gerektiği ifade edildi, savunma ve enerji alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceği belirtildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ettore Sequi
  • Sözcü Kalın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.