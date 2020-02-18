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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulunuyor

AA18 Şubat 2020 Salı19:15 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 19:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor:

İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi.

(İdlib) Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek.

(İdlib) Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir.

(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

[Darbe planı söylentileri] Bu vesayet odakları güçlerini yitirmiştir. Milletin gücünü üzerinde hiçbir gücün olmadığını açık ve net şekilde görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir

(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım

Dünya gündemine oturdu! Savaş uçakları etrafını çevirdi

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