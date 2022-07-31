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Cumhurbaşkanlığı: İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. İlk geminin yarın sabah yola çıkma ihtimali yüksek görünüyor' dedi.

31 Temmuz 2022 Pazar 11:54 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından çatışmalar şiddetlendi. Biz de buna göre konumumuzu belirliyoruz, planımızı yapıyoruz.

Şuanda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı.

"İLK GEMİ YARIN ÇIKABİLİR"

Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • Ukrayna
  • tahıl
  • gemi

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