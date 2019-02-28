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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi, tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur.' açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kalın, 28 Şubat'ın 22. yılı nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
 
"Bin yıl sürecek denen 28 Şubat milletin iradesi ve basiretiyle tarihin çöplüğüne atıldı. Vesayetçi ve tepeden inmeci projeler çökmeye mahkumdur. Böyle utanç tablolarının bir daha yaşanmaması için hikmetle, azimle, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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