'Münbiç'teki durum kabul edilemez'

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Harekat planlandığı gibi devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur. Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir. PKK Suriye’deki Irak’taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. Suriye'deki piyonları mevzi kaybediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.

Kürt kardeşlerimizi bu terör örgütünü net bir şekilde ayırdığımızı belirtmek istiyorum. Biz daha önce de net bir şekilde söyledik. Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatmayacaktır. Çünkü Türkiye Fırat kalkanı operasyonda binlercesini hapse mahkum etmiştir.

Türkiye Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenleri buy DEAŞ’lıları kim neden bıraktığın sorması lazım bu serbest bırakılan DEAŞ’lılar terör eylemine bulaşınca bunu sorumluluğunu üstlenecekler mi. Müttefik meselesinde Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Batılı dostlarımızın terör örgütünü müttefik olarak görmeleri bir akıl tutulmasıdır.

Birlerinin palazlandırdığı bu terör örgütünü Türkiye’ye fatura etmeye kalkmayı onaylamamız mümkün değildir. Gözümüzün önünde büyük bir skandal yaşanıyor. Bunun faturasının sorumluluğunun sadece Türkiye’ye verilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Mülteci meselesinde de aynı şeyi yaşadık. Avrupa’nın bu sınavda sınıfta kaldığın gördük.

Mülteciler konusunda parmağını oynatmayanların Türkiye’yi hesaba çekmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar devam edecektir. Hedeflerimiz de son derece açıktır. Sınır bölgemiz terörden arındırmak. Güvenli bölgeye mültecilerin geri dönmesin sağlamak.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Arap köylerini işgal edip orada yaşayan halkı göçe zorlayanlar. ABD’nin desteklediği finansal olarak güçlendirdiği PYD/YPG örgütleridir. Demografik yapıyı bozan Türkiye değil PKK’dır.

Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir

(Münbiç'teki gelişmeler) Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil.