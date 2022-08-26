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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Plötner ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile görüştü.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 20:56 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Almanya ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri değerlendirildi.

Ayrıca görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuru süreçleri, Ukrayna savaşının küresel etkileri ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri, tahıl sevkiyatı ve küresel gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin üstlendiği rol, Ege ve Akdeniz, Suriye ve mülteci meseleleri ile terörle mücadele konuları dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner
  • Sözcü İbrahim Kalın

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