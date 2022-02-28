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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Yuri Uşakov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA28 Şubat 2022 Pazartesi 18:17 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 18:21
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki çatışmalar ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı. Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.

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