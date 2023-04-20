İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4087
  • EURO
    21,2963
  • ALTIN
    1245.82
  • BIST100
    5013.17
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta Ennahda Partisi lideri ve eski Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasını, 'demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişme' olarak niteledi.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Gannuşi'nin tutuklanmasına ilişkin açıklama
ABONE OL

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'ta, Ennahda Partisi lideri ve Halkın Temsilcileri Meclisi eski Başkanı Raşid Gannuşi'nin Kadir Gecesi gözaltına alındıktan sonra bugün tutuklanması, demokratik süreçlere darbe vuran endişe verici bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararın dost ve kardeş Tunus'un barış, huzur ve istikrarına katkı sunmayacağını düşündüklerini belirten İbrahim Kalın, paylaşımında "Kararın gözden geçirilerek kucaklayıcı bir siyasi ortamın tesis edilmesinin, özellikle bayram arifesinde toplumsal barış ve siyasi istikrar için kritik önemde olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.