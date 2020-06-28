İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,86
  • EURO
    7,7185
  • ALTIN
    390.681
  • BIST100
    114668
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Irak'a tıbbi malzeme yardımı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi malzeme yardımlarının hazırlandığını ve yakında yola çıkacağını bildirdi.

AA28 Haziran 2020 Pazar 11:40 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 11:40
ABONE OL

Kalın, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salih'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Salih'in, Irak'taki soydaşlarını, kendi öz vatandaşları gibi görenlere bütün Türkmeneli halkı adına teşekkür ederek Irak'ın, koronavirüs ile mücadelede Türkiye'den gelecek tıbbi yardımlar sayesinde, vaka sayılarında büyük düşüş yaşayacağını belirttiği paylaşımı üzerine Kalın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla tıbbi malzeme yardımları hazırlanıyor ve yakında yola çıkacak inşallah. Türkiye her zaman Türkmen ve Iraklı kardeşlerinin yanındadır." karşılığını verdi.

20 ton inci kefali suya bırakıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.