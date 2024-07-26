Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla açıklanan kararnameye göre, çeşitli devlet kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bakanlıklarda görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ve Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı. Adana İl Müdürlüğüne Mustafa Gökboğa, Ağrı İl Müdürlüğüne Ertaç Baki, Aksaray İl Müdürlüğüne Nurettin Ulaş, Balıkesir İl Müdürlüğüne Emine Böckün, Bayburt İl Müdürlüğüne Salih Köse, Burdur İl Müdürlüğüne Mustafa Çakır, Çankırı İl Müdürlüğüne Abdulhaluk Longa, Düzce İl Müdürlüğüne Sezgin Küçüktepe, Gaziantep İl Müdürlüğüne Niğde İl Müdürü Umut Zeybek, Gümüşhane İl Müdürlüğüne Cengiz Maden, Hatay İl Müdürlüğüne Süleyman Yıldırım, Isparta İl Müdürlüğüne Hüseyin Güçlü, Kars İl Müdürlüğüne Mustafa Tosunoğlu, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Çiğdem Açıkyıldız Kazel, Kırşehir İl Müdürlüğüne Murat Konan, Kilis İl Müdürlüğüne Emre Çalğan, Nevşehir İl Müdürlüğüne Mahmut Selçuk, Sakarya İl Müdürlüğüne Zekeriya Selamet, Siirt İl Müdürlüğüne Sabri Sidar, Sinop İl Müdürlüğüne Zeki Yıldırım ve Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Can Kayhan Özok atanmıştır.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

İş müfettişleri yeterlilik sınavında başarılı olan iş müfettiş yardımcıları Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz, bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine atandı. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Buğra Yıldırım atandı.

Sudan Cumhuriyeti'nin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Fatih Yıldız atanmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına Ebru Akyol Zor, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Tarhan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Abdulsamet Taş, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Seven, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Emir Erkmen ve Vildan Satık atandı.

Ayrıca, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek getirilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMA VE GÖREVDEN ALMALAR

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut görevden alındı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hüseyin Kır ve Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Uzantı atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAPILAN ATAMALAR

Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay'ın yerine Halim Özçevik, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım'ın yerine Mustafa Mahir Ülgü, Hukuk Hizmetler Genel Müdürü İlhan Hatipoğlu'nun yerine Ülker Kuğu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin'in yerine İsmail Öztürk ve Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker'in yerine Erkan Hacıfazlıoğlu atandı. Ayrıca, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar görevden alındı.

11 ÜNİVERSİTEYE DE REKTÖR ATAMASI YAPILDI



Kararda Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Metin Topcuoğlu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Fuat Erdal, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bayram Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Semih Aktekin, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Hüseyin Yılmaz, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Mehmet Necmettin Atsü, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Emin Karip, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Murat Ali Yürek ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Barış Tan atandı.