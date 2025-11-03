24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu T.C Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl oldu.

"İsrafı biz durduramazsak, gıda enflasyonunu durduramayız; evlerde, hanelerde, işletmelerde bereketi de sağlayamayız. Bunu çözmek zorundayız"

Her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Bunu kim atıyor? Biz. Söylem ve Eylem birbirini tutmuyor. Otellerin açık büfelerinde kişi başı et ve süt 150 gr olarak çöpe gidiyor. Bir kilo eti çöpe attığımızda 15 buçuk ton suyu da etmiş oluyoruz. Diyelim ki Japonya'dan bir insan Müslümanların dinini araştırmaya geldi ve temizlik imandandır fikrinden çok etkilendi. Namaza gitti ve mescitlerin halini gördü. Bu israf ile aynı mantık. İyi bir lokantacı çöpe bakar. Çöp onun z raporudur. Serpme kahvaltıda reçeller %80 çöpe gider. O reçeli yapmak için şeker pancarı ekiyorsun şekere dönüyor, doğalgaz kullanıyorsun sonrasında reçel çöpe gidiyor. Bir ekmeğin meydana gelmesi için tonlarca su harcanıyor. İsrafı biz durduramazsak, gıda enflasyonunu durduramayız; evlerde, hanelerde, işletmelerde bereketi de sağlayamayız. Bunu çözmek zorundayız.

"Sen çatalı sola alırsan, inandığın değerleri reddeder, mutfak kültürünü terk edersen her şeyini kaybedersin"

Ben kendi medeniyetimi, sofra kültürümü anlatmak zorundayım. Başörtü mücadelesinde bir kısım 'Ne var kardeşim bir parka bez çıkar gitsin' dedi. Diyenlerin hepsi rezil oldu. Başörtü meselesi bir parka bez değil, bu benim inandığım dava. Sen çatalı sola alırsan, inandığın değerleri reddeder, mutfak kültürünü terk edersen her şeyini kaybedersin. Kaybettiğimiz değerlerin temeli mutfaktan geliyor.

"Dünyada en fazla gıda israfı yapan milletlerden biriyiz. Arap ülkelerinden birkaçını saymazsak, yılda kişi başı yaklaşık 150 kilo gıda israf ediyoruz"

Camilerde kadın tuvaletleri veya abdest alabilecekleri yer yok. Bundan sonra yapılan camiler tek tip olmalı. Bu çok zor bir şey değil. Millet aya gitti sen camilerle mi uğraşıyorsun diyenler var. Temelini kaybedersen, israf edersen, inandığın değerlere önem vermezsen hiçbir şey yapamazsın. Dünyada en fazla gıda israfı yapan milletlerden biriyiz. Arap ülkelerinden birkaçını saymazsak, yılda kişi başı yaklaşık 150 kilo gıda israf ediyoruz.