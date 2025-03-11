Finans dünyasının temsilcileri, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin İslami finans bilinci kazanması, bu alanda uzmanlaşması ve uluslararası piyasaya entegre olabilecek nitelikli insan kaynağı olarak yetişmesini hedefleyen FinansGenç projesi kapsamında düzenlenen iftara, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, katılım finans sektörüne dikkati çekerek, "Mezun olan arkadaşlarımız eminim Türkiye'de bu sektörün geleceğine dair çığır açacak, ona yeni boyutlar kazandıracak, Türkiye'nin daha ötesine bu işi taşıyabilecek bir jenerasyon olduğunu göreceğiz." açıklamalarında bulundu.

- "DÜNYADAKİ FİNANSAL KRİZLERİN ÇIKIŞ SEBEPLERİNDEN BİRİ AÇGÖZLÜLÜK"

Finans sektöründeki etik ve ahlak ilkelerine vurgu yapan Dağlıoğlu, "Dünyadaki finansal krizlerin çıkış sebeplerinden biri açgözlülük, etik, uyum ve ahlaktan uzaklaşılan durumlardır. Bu tarz durumların olmaması için katılım finansın alternatif bir yatırım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık da sermaye piyasalarında uzun bir süredir yetişmiş eleman sorunu olduğunu belirterek, "Sektör oyuncuları daha fazla ücret vererek anı kurtarmanın peşinde. Uzun vadede sorunun çözümüne yönelik katkı yok. Bu programın sonraki aşamaları dikkate alındığında, bu arkadaşların iyi firmalarda istihdam edilerek bu açığı nitelikli bir biçimde gidermeleri önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "KATILIM FİNANSIN PAYININ ARTIRILMASI İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI ARTIRMALIYIZ"

Kayacık, TVF Yönetim Kurulu'nun belirlediği stratejik hedeflerden birinin finansal piyasaların derinleştirilmesi ve genişletilmesi olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de rakamsal olarak baktığımızda toplam finansal ekosistemin hala bugün itibarıyla yüzde 85'i bankacılık sisteminden oluşuyor. Yani geri kalan yüzde 15'i alternatif kanallar dediğimiz leasing, faktoring, sermaye piyasaları ve sigortacılık gibi sektörler olarak sıralanıyor. Dolayısıyla bizim, alternatif finans dediğimiz, ki bunun içinde katılım finans ve katılım sigortacılık gibi önemli faktörler söz konusu. Buradaki payın hızlıca artması gerekiyor ve bunun için de nitelikli insan kaynağını artırmalıyız."

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan ise borsanın da bir katılım yeri olduğunu vurgulayarak, "Borsa zaten İslami finansın en temel uygulama alanlarından birisidir ve borsada süreçler doğru işletilirse burası iyi bir uygulama alanı oluyor." dedi.

- "FİNANSGENÇ İSLAM İKTİSADI ALANINDAKİ BİR GENÇLİK HAREKETİ"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, projeye 3 yıl önce ilk başladıklarında gençler için bir hayal olduğunu aktararak, "Onlar sebat ettiler, gayret ettiler Rabbim bugünleri görmeyi nasip etti. Şimdi çok daha güçlü kadrolarla geliyoruz. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye'nin dünyanın merkez üssüne dönüşecek bir noktada olduğunu düşünüyoruz. 2 milyar Müslüman'ın olduğu bir dünyada İslami finansın, katılım bankacılığının zayıf olması kabul edilebilir değil." ifadelerine yer verdi.

ÖNDER Gençlik Başkanı Erkam Salih Büyükdinç ise "FinansGenç'i İslam iktisadı alanındaki bir gençlik hareketi olarak tanımlayarak, "İlk yıl 30 öğrenciyle başladık, sonra farklı atölyeler ekleyerek 60 ve 100 öğrenciye ulaştık. Konya ve Ankara'da 30'ar öğrenciyle İslam iktisadı derslerimize başladık." şeklinde konuştu.

Büyükdinç, amaçlarının bu alanda kendini yetiştirmek isteyenlere bir kapı aralamak, ardından alanının tecrübeli isimleri ve uzmanlarıyla buluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.