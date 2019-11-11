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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerde Suriye, bölgesel ve küresel meseleler istişare edileceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Türkiye-ABD arasındaki görüşmelerde Suriye, bölgesel ve küresel meseleler istişare edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın davetine icabetle 12-13 Kasım 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır.
 
Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanıyla biraraya gelecek, mevkidaşıyla birlikte heyetlerarası görüşmelere başkanlık edeceklerdir.
 
Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacaktır.
 
Temaslar kapsamında, Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin istişare edilmesi, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacaktır.
 
Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, ABD Ticaret Odası’nın evsahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitapta bulunacaklardır.
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Maryland Eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaretle, vatandaşlarımız, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcileriyle buluşmaları da planlanmıştır.''

Vicdansızlığın böylesi! Kaldırım kenarına bırakmışlar

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