Cumhurbaşkanlığından İdlib açıklaması

28 Şubat 2020 Cuma10:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:06

Türkiye'nin güneyinde yer alan İdlib kentinde, Suriye rejim güçlerinin Türk askerini hedef aldığı ve 33 şehit verdiğimiz saldırı sonrası karşılık verildi. Harekete geçen TSK, çok sayıda rejim noktasına atışlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama da Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığından geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce olarak paylaştığı mesajında

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplum Suriye'de uçuşa yasak bölge uygulamalı. Suriye'de rejim, Astana sürecindeki taahhütlerini yerine getirmeyi reddetti.

Türkiye kendini savunma hakkını kullandı ve İdlib'de insani felaketi önlemek için operasyonlarını uluslararası yasalara saygılı şekilde yürütüyor.

Suriye'de rejim etnik temizlik yapıyor, milyonlarca insanı İdlib'in dışına sürüyor. Türkiye'nin bir milyon kişiye daha ev sahipliği yapma kapasitesi yok.

Rejim, yıllardır savaş suçları için uluslararası toplumun sessizliğini kullandı.

Türkiye, Suriye'de teröristlerle mücadele ediyor, Astana ve Soçi'deki taahhütlerini yerine getiriyor."