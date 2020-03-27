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Güncel

Cumhurbaşkanlığı'ndan koronavirüs bilgilendirme sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü Türkiye ve dünya genelindeki sayılara ilişkin güncel bilgiler internetten paylaşıyor.

HABERİN
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AA27 Mart 2020 Cuma 10:46 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 11:45
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Ofisin, "corona.cbddo.gov.tr" adresinden ulaşılabilen sitede, dünya haritası üzerinde koronavirüsün görüldüğü ülkenin işaretlenmesiyle o ülkedeki tanı, iyileşme ve ölüm verileri görülebiliyor. Salgına dair tarihçe, ülke karşılaştırmalarına dair veri ve grafiklere de ulaşılabiliyor.

Rakamların sürekli güncellenerek yayınlandığı sitede, dünya genelindeki ölüm oranının yüzde 4,51 olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ise koronavirüs tanısı konulmuş 3 bin 629 kişi, iyileşen 26 ve ölen 75 kişi olduğu belirtilen sitede, ölüm oranının yüzde 2,07 olarak gerçekleştiği aktarılıyor.

Ayrıca, Türkiye'de Kovid-19'a ilişkin ilk tanının 11 Mart'ta, ilk ölümün 16 Mart'ta ve ilk iyileşen vakanın 26 Mart'ta görüldüğü bilgisi de yer alıyor.

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